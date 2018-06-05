Помпео обсудил с главой МИД Бразилии ситуацию в Венесуэле

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунесом «пути урегулирования усугубляющейся ситуации в Венесуэле». Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

«Во время встречи они обсудили то, как можно наилучшим образом противодействовать усугубляющейся ситуации в Венесуэле, особенно в свете нелегитимных и не заслуживающих доверия выборов 20 мая», — отметили в пресс-службе.

Ранее Помпео призвал страны ОАГ к дальнейшему давлению на Венесуэлу.

21 мая Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам выборов, которые состоялись в стране 20 мая.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин во время беседы с НСН высказал своё мнение по поводу победы Мадуро на выборах.

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