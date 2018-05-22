Глава ОАГ заявил о непризнании Мадуро президентом Венесуэлы

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Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что объединение не признаёт итоги президентских выборов в Венесуэле и, соответственно, переизбрание Николаса Мадуро на пост главы этого государства.
Глава ОАГ заявил о непризнании Мадуро президентом Венесуэлы
  • Reuters

Об этом Альмагро написал на своей странице в Twitter.

«Мы не признаём Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Государству необходимо переходное правительство, которое может создать легитимную избирательную систему, которая, в свою очередь, позволит найти решения проблем для страны», — указал он.

Ранее несколько стран заявили о непризнании выборов президента в Венесуэле. В частности, Аргентина, Австралия, Канада, США, Чили и Мексика заявили, что не признают победу Мадуро.

21 мая действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на новый президентский срок по результатам выборов, которые состоялись в стране 20 мая.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин во время беседы с НСН высказал своё мнение по поводу победы Мадуро на выборах.

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