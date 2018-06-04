Помпео призвал страны ОАГ к дальнейшему давлению на Венесуэлу
- Reuters
«В дополнение к приостановке членства (Венесуэлы в ОАГ. — RT) я призываю страны-члены оказывать дополнительное давление на режим Мадуро, включая санкции и дальнейшую дипломатическую изоляцию», — приводит РИА Новости слова Помпео.
Он отметил, что давление должно продолжаться, пока власти Венесуэлы не вернут людям «настоящую демократию».
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал все политические силы в стране к диалогу.