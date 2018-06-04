Помпео призвал страны ОАГ к дальнейшему давлению на Венесуэлу

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Госсекретарь США Майк Помпео, выступая на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), призвал её членов продолжить давление на Венесуэлу с помощью санкций и дипломатической изоляции.
Помпео призвал страны ОАГ к дальнейшему давлению на Венесуэлу
  • Reuters

«В дополнение к приостановке членства (Венесуэлы в ОАГ. — RT) я призываю страны-члены оказывать дополнительное давление на режим Мадуро, включая санкции и дальнейшую дипломатическую изоляцию», — приводит РИА Новости слова Помпео.

Он отметил, что давление должно продолжаться, пока власти Венесуэлы не вернут людям «настоящую демократию».

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал все политические силы в стране к диалогу.

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