Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 65.

Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.

Ранее сообщалось о 62 погибших при извержении вулкана.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.