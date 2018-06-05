Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 65
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 65.
Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на представителя национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Давида де Леона.
Ранее сообщалось о 62 погибших при извержении вулкана.
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен