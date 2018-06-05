СМИ: Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 62
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 62.
Об этом сообщает AFP.
#UPDATE Toll in Guatemala volcano eruption rises to 62 pic.twitter.com/CLH27OWrYW— AFP news agency (@AFP) 4 июня 2018 г.
Ранее сообщалось о 56 погибших.
Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.
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