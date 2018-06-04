Эксперт прокомментировал извержение вулкана в Гватемале

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Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.

«Вулкан Фуэго — действительно опасный вулкан. Это один из самых опасных вулканов Центральной Америки, поэтому за ним всегда надо пристально следить», — заявил эксперт.

По его словам, извержение было предсказано, люди эвакуированы, но пирокластический поток, сопровождавший извержение, оказался довольно неожиданным.

«Он сошёл по восточному склону вулкана и попал на деревни, которые были не полностью эвакуированы. Очень печально, что есть погибшие», — добавил Плечов.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 38.

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