Эксперт прокомментировал извержение вулкана в Гватемале
«Вулкан Фуэго — действительно опасный вулкан. Это один из самых опасных вулканов Центральной Америки, поэтому за ним всегда надо пристально следить», — заявил эксперт.
По его словам, извержение было предсказано, люди эвакуированы, но пирокластический поток, сопровождавший извержение, оказался довольно неожиданным.
«Он сошёл по восточному склону вулкана и попал на деревни, которые были не полностью эвакуированы. Очень печально, что есть погибшие», — добавил Плечов.
Ранее сообщалось, что число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 38.