Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 38
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 38. Об этом сообщил секретарь Национальной координации по ликвидации последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс.
- © Luis Echeverria / Reuters
Как передаёт Europa Press, в числе погибших нет иностранцев.
Последствия извержения затронули более двух миллионов человек.
Ранее сообщалось о 25 погибших.
3 июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго.
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