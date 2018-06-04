Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 38

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 38. Об этом сообщил секретарь Национальной координации по ликвидации последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс.

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Как передаёт Europa Press, в числе погибших нет иностранцев. Последствия извержения затронули более двух миллионов человек. Ранее сообщалось о 25 погибших. 3 июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго.