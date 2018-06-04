Число погибших из-за извержения вулкана в Гватемале возросло до 25 человек

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В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго, по последним данным, погибли 25 человек. Об этом информирует Infobae со ссылкой на представителя Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Отмечается, что в числе пострадавших 12 детей. Эвакуированы примерно 3,1 тысячи человек. 

При этом 653 человека размещены во временных убежищах. Число пропавших без вести устанавливается.

Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что лидеры Мексики, Гондураса и Сальвадора —  Энрике Пенья Ньето, Хуан Орландо Эрнандес и Сальвадор Санчес Серен — выразили свою солидарность с республикой из-за извержения вулкана и предложили помощь. 

Ранее в Гватемале в ряде населённых пунктов объявили «красный» уровень опасности. По некоторым данным, в результате извержения вулкана Фуэго пострадали 296 человек.

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