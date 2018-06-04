В Гватемале объявили «красный» уровень опасности из-за извержения вулкана

В Гватемале в нескольких населённых пунктах объявлен «красный» уровень опасности в связи с извержением вулкана Фуэго. Об этом информирует MVS Noticias.

Наивысший уровень опасности действует в городах Эскинтла, Алотенанго, Сакатепекес, Йепокапа и Чимальтенанго. На всей остальной территории Гватемалы введён «оранжевый» уровень опасности. Отмечается, что вулкан Фуэго находится недалеко от гватемальской столицы. Стихийное бедствие, по предварительным данным, затронуло около 1,7 млн человек. Ранее стало известно, что из-за извержения вулкана в Гватемале 7 человек погибли и 296 пострадали.