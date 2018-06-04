В Гватемале при извержении вулкана шесть человек погибли и 20 пострадали

В Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом информирует NTN24.

Также сообщается, что ещё 20 человек получили ранения. #ATENCIÓN | Al menos seis muertos y 20 heridos tras erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. Más información en breve. pic.twitter.com/v2tSAQtz99 — NTN24 (@NTN24) 3 июня 2018 г. Ранее стало известно, что на Гавайях из-за извержения вулкана оказались разрушены почти 90 домов.