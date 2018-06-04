СМИ: Число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 56

По уточнённым данным, 56 человек погибли в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале.

Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на спасателей.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Также стало известно, что у берегов Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.

3 июня в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Его последствия затронули более двух миллионов человек.