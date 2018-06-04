У берегов Гватемалы произошло землетрясение

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У берегов пострадавшей от извержения вулкана Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,2.
У берегов Гватемалы произошло землетрясение
  • © Luis Echeverria / Reuters

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Отмечается, что эпицентр толчков находился в 105 км к юго-западу от города Чамперико. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ранее стало известно, что число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале возросло до 38.

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