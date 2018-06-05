В США заявили о намерении оказать помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале

Соединённые Штаты намерены оказать помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты помогут семьям, затронутым извержением вулкана Фуэго», — говорится в заявлении.

Науэрт добавила, что посольство США в Гватемале находится в контакте с местными властями и готово поддержать их по мере необходимости.

Ранее стало известно, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 62.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.