В США заявили о намерении оказать помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале

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Соединённые Штаты намерены оказать помощь пострадавшим при извержении вулкана в Гватемале. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Соединённые Штаты помогут семьям, затронутым извержением вулкана Фуэго», — говорится в заявлении.

Науэрт добавила, что посольство США в Гватемале находится в контакте с местными властями и готово поддержать их по мере необходимости.

Ранее стало известно, что число погибших при извержении вулкана в Гватемале возросло до 62.

Профессор магматической петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов в беседе с НСН прокомментировал извержение вулкана в Гватемале.

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