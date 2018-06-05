В Белом доме прокомментировали заявление Мэй о «неоправданности пошлин США»

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Американский президент Дональд Трамп уверен в правильности своего решения о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент очень уверен в своём решении и продолжит делать так, чтобы торговля на невыгодных условиях...не продолжалась», — цитирует Сандерс издание The Guardian.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвала пошлины на импорт стали и алюминия неоправданными.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента по повышению пошлин на сталь и алюминий.

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