В Белом доме прокомментировали заявление Мэй о «неоправданности пошлин США»
«Президент очень уверен в своём решении и продолжит делать так, чтобы торговля на невыгодных условиях...не продолжалась», — цитирует Сандерс издание The Guardian.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвала пошлины на импорт стали и алюминия неоправданными.
США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента по повышению пошлин на сталь и алюминий.