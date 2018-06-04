СМИ сообщили о передаче Facebook данных пользователей производителям смартфонов и планшетов

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Facebook за последние 10 лет заключила соглашения как минимум с 60 компаниями, включая Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, о передаче им данных пользователей социальной сети.
СМИ сообщили о передаче Facebook данных пользователей производителям смартфонов и планшетов
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times

Отмечается, что благодаря этому производители получили возможность предлагать своим клиентам популярные функции этой социальной сети, такие как обмен сообщениями, кнопки для проставления лайков и адресные книги. Они также получили доступ к данным друзей пользователей.

Как пишет издание, в настоящее время большинство партнёрских соглашений остаются всё ещё в силе.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг 22 мая, выступая перед членами Европарламента, заявил, что разработчики сторонних приложений для устройств не смогут получать доступ к данным пользователей социальной сети.

  

 

  

 

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