Политолог прокомментировал призыв вице-канцлера Австрии отменить санкции против России

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Марианна Чурсина
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе о том, что ЕС следует пересмотреть отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции.
Политолог прокомментировал призыв вице-канцлера Австрии отменить санкции против России
  • Reuters

По словам эксперта, действия США, в частности введение пошлин на сталь и алюминий, подталкивают европейцев к смене курса.

«На самом деле Европа сейчас ищет повод, чтобы начать выстраивать самостоятельные и независимые отношения с Россией. И Трамп для этого дал замечательный повод. Поэтому подобного рода заявления об отмене антироссийских санкций звучат уже из уст высокопоставленных политиков, а не просто экспертов и журналистов. Что касается Австрии, то она вообще занимает особую позицию на европейско-российском треке. Дело в том, что эта страна исторически поддерживает дружеские отношения с Россией, несмотря на все периодические шатания Евросоюза то в одну, то в другую сторону», — рассказал он.

Шатров напомнил, что 50 лет назад советский газ пошёл по трубам в Европу через Австрию. Как отметил политолог, за это время австрийцы оценили всю надёжность и выгоды сотрудничества сначала с Советским Союзом, а теперь с Россией.

При этом он подчеркнул, что американская сторона не может похвастаться такой же последовательностью в диалоге.

«Надёжность отношений с США настолько иллюзорная, что с появлением нового президента в Белом доме политика может измениться кардинальным образом… В некоторых европейских странах пришли ещё более национально ориентированные правительства, в частности в Австрии и Италии. И есть ощущение, что именно они могут стать теми государствами, которые будут стараться развернуть махину Евросоюза в сторону России, потому что непоследовательность США не устраивает уже многих», — заключил эксперт.

Ранее вице-канцлер Австрии призвал отменить антироссийские санкции.

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