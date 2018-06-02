Шесть стран G7 выразили обеспокоенность пошлинами США на импорт стали и алюминия

Шесть стран «Большой семёрки» (G7) по итогам встречи министров финансов выразили беспокойство пошлинами, введёнными Соединёнными Штатами в отношении Мексики, Канады и государств Европы.

«Мы обеспокоены тем, что эти действия неблагоприятны для нашей экономики, они на самом деле деструктивны. Это систематически фиксировалось шестью странами, которые выразили свою точку зрения секретарю (министру финансов США Стивену. — RT) Мнучину. Я ожидаю, что подобные настроения будут переданы раунду переговоров лидеров и они проведут подобное обсуждение», — цитирует главу Министерства финансов Канады Билла Морно РИА Новости.

По его словам, Вашингтон предпринял совершенно неконструктивные действия для решения ситуации с пошлинами.



РИА Новости https://ria.ru/economy/20180602/1521949974.html

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен вводить пошлины в отношении стран, которые торгуют в Соединённых Штатах. В противном случае такая торговля является «глупой», считает он.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.