Трамп назвал глупой торговлю без ответных пошлин в отношении других стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен вводить пошлины в отношении стран, которые торгуют в Соединённых Штатах. В противном случае такая торговля является «глупой», считает американский лидер.

«К США должны, наконец, относиться честно в сфере торговли. Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться. Это вовсе не свободная или честная торговля, это глупая торговля!» — написал Трамп в Twitter.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что глубоко разочарована решением США ввести пошлины на сталь и алюминий из Европы. Также своё недовольство ситуацией выразили канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.