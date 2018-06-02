Политолог назвал жестом вежливости заявление Мэттиса о стремлении США сотрудничать с Россией

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Марианна Чурсина
Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта в разговоре с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса, по словам которого США стремятся не к конкуренции с Россией и Китаем, а к сотрудничеству.
Политолог назвал жестом вежливости заявление Мэттиса о стремлении США сотрудничать с Россией
  • Reuters

«Это трезвое высказывание, но оно не передаёт всего спектра чувств элиты и администрации США, а также американских силовиков по отношению к нашей стране… Россия воспринимается как опасный альтернативный вариант социально-экономического устройства. И фактически с начала 2000-х годов идёт стремление как минимум сдерживать нашу страну: не позволить ей достичь военного превосходства и не дать возможность экономически развиваться», — сказал он.

Почта подчеркнул, что разговоры о необходимости наладить партнёрские отношения с Россией звучат часто, но при этом Запад непрерывно вводит новые санкции и оспаривает любые внешнеполитические решения Москвы.

«В данном случае слова о сотрудничестве — это всего лишь жест вежливости, а за ним стоит усиление НАТО и продвижение альянса на восток», — отметил политолог.

Почта добавил, что американцы стремятся сдерживать и Китай, болезненно воспринимая расширение его влияния. По словам эксперта, «о китайской угрозе в США говорят не меньше, чем о российской».

Ранее Мэттис заявил, что США выступают против усиления соперничества с Россией и Китаем.

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