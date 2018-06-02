Мэттис заявил о готовности США сотрудничать с Китаем

США приветствуют сотрудничество с Китаем там, «где это представляется возможным». Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также подчеркнул, что «ни одно государство не может доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе».

Кроме того, Мэттис вновь заявил, что Соединённые Штаты настаивают на окончательной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Наша цель заключается в полной и поддающейся проверке денуклеаризации

Корейского полуострова», — цитирует его издание The Globe and Mail.

Ранее Пентагон заявил о намерении США продолжать операции в Южно-Китайском море.

Министерство иностранных дел Китая в связи с прохождением американских кораблей рядом со спорными Парасельскими островами уже настоятельно призвало США прекратить нарушать суверенитет КНР.