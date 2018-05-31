Пентагон переименовал Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское

В Пентагоне решили переименовать Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское в связи с «увеличением взаимосвязи Индийского океана и Тихого океана», с соответствующим заявлением выступил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

«В знак признания растущей взаимосвязи Индийского океана и Тихого океана, сегодня переименовываем Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское», — приводит его слова CNN.

По его словам, это основное командование, которое отвечает за территории «от Голливуда до Болливуда, от полярных медведей до пингвинов».

Ранее Пентагон заявил о намерении США продолжать операции в Южно-Китайском море.

Министерство иностранных дел Китая в связи с прохождением американских кораблей рядом со спорными Парасельскими островами уже настоятельно призвало США прекратить нарушать суверенитет КНР.