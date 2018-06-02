Мэттис заявил, что США выступают против усиления соперничества с Россией и Китаем

США стремятся не к конкуренции с Россией и Китаем, а к сотрудничеству, преодолению противоречий и совместной работе. Такое мнение выразил глава Пентагона Джеймс Мэттис на международной конференции в Сингапуре.

«Наш взгляд — с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать​​​. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим. В вопросе их взаимоотношений, с моей точки зрения, это объективный факт», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мэттиса, США необходимо искать пути, как преодолеть противоречия с Россией и Китаем, «чтобы формировать продуктивные взаимоотношения».

Ранее Мэттис заявил, что США приветствуют сотрудничество с Китаем там, «где это представляется возможным».