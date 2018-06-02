Мэттис заявил, что США выступают против усиления соперничества с Россией и Китаем
«Наш взгляд — с двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Если конкуренция будет нарастать — это то, чего мы не хотим. В вопросе их взаимоотношений, с моей точки зрения, это объективный факт», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мэттиса, США необходимо искать пути, как преодолеть противоречия с Россией и Китаем, «чтобы формировать продуктивные взаимоотношения».
Ранее Мэттис заявил, что США приветствуют сотрудничество с Китаем там, «где это представляется возможным».