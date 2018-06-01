Симоньян о заявлениях британского парламентария в адрес RT и «убийстве» Бабченко: Киев, ты пытался

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова члена британского парламента Роберта Сили, который заявил, что инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко «поможет» России в «создании мира фейков».

Издание The Telegraph опубликовало статью Сили, в которой он подвергает критике действия СБУ, утверждая, что украинские спецслужбы обязаны обосновать инсценировку убийства Бабченко.

По мнению парламентария, в противном случае действия Киева «станут вкладом в создание мира фейковых новостей», который якобы нужен Кремлю. Сили отмечает, что главной целью России является создание мира, в котором правда — относительное понятие.

По его словам, отсюда возникает «искусная аморальность телеканала RT», а также, как считает автор, «распространяемая Sputnik чушь» и «вводящие людей в заблуждения конспирологические бредни, раздуваемые российскими ботами в сети».

«Британский парламентарий заявил о нашей искусной аморальности, а чудесное спасение Бабченко на Украине назвал фейком и пособничеством Кремлю. Киев, ты пытался!» — прокомментировала Симоньян заявления Сили.

29 мая СМИ сообщили, что Бабченко убит в Киеве. На следующий день в Службе безопасности Украины рассказали, что «убийство» журналиста было частью спецоперации.

Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» назвала инсценировку убийства Бабченко «жалким трюком».

Сам Бабченко прокомментировал негативную реакцию британских СМИ на его «убийство» с использованием нецензурной лексики.