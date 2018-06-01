CNN отказалась опровергать материал о сексуальных преступлениях Моргана Фримена

Телекомпания CNN ответила отказом на требование американского актёра Моргана Фримена выпустить опровержение материала, в котором рассказывается, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.