CNN отказалась опровергать материал о сексуальных преступлениях Моргана Фримена

Короткая ссылка
Телекомпания CNN ответила отказом на требование американского актёра Моргана Фримена выпустить опровержение материала, в котором рассказывается, что несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

«Неоправданные обвинения адвоката господина Фримена разочаровывают и с трудом сходятся с собственными публичными заявлениями господина Фримена, сделанными после оглашения этой истории», — приводит заявление телеканала USA Today.

Ранее обвиняемый в домогательствах Морган Фримен потребовал от CNN опровержения.

Восемь женщин обвинили Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.

Сам актёр отрицает все обвинения, однако попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить