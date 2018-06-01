CNN отказалась опровергать материал о сексуальных преступлениях Моргана Фримена
«Неоправданные обвинения адвоката господина Фримена разочаровывают и с трудом сходятся с собственными публичными заявлениями господина Фримена, сделанными после оглашения этой истории», — приводит заявление телеканала USA Today.
Ранее обвиняемый в домогательствах Морган Фримен потребовал от CNN опровержения.
Восемь женщин обвинили Фримена в неподобающем поведении и домогательствах.
Сам актёр отрицает все обвинения, однако попросил прощения у обвинивших его в сексуальных домогательствах женщин.