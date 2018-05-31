Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для хранения «секретных вещей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей», сообщает РИА Новости.

«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — сказал Лавров, выразив надежду, что Ким Чен Ыну нравится подарок.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД находится с визитом в КНДР, где в том числе провёл встречу с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо.