Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для хранения «секретных вещей»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей», сообщает РИА Новости.
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«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — сказал Лавров, выразив надежду, что Ким Чен Ыну нравится подарок.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД находится с визитом в КНДР, где в том числе провёл встречу с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо.
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