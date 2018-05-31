Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для хранения «секретных вещей»

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну расписную шкатулку для хранения «секретных вещей», сообщает РИА Новости.
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для хранения «секретных вещей»
  • Facebook
  • © @MID_RF

«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», — сказал Лавров, выразив надежду, что Ким Чен Ыну нравится подарок.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД находится с визитом в КНДР, где в том числе провёл встречу с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить