МИД России опубликовал видео со встречи Лаврова и Ким Чен Ына

МИД России опубликовал видео со встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В ходе встречи лидер КНДР заявил, что республика заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии была стабильная обстановка.

#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветанияhttps://t.co/tkYW32AVjupic.twitter.com/5WNZB7pkI9 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что Лавров обсудил с главой МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове.