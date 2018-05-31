МИД России опубликовал видео со встречи Лаврова и Ким Чен Ына

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МИД России опубликовал видео со встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына.
МИД России опубликовал видео со встречи Лаврова и Ким Чен Ына
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  • © @MID_RF

В ходе встречи лидер КНДР заявил, что республика заинтересована в том, чтобы на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии была стабильная обстановка.

Ранее стало известно, что Лавров обсудил с главой МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове.

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