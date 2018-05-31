Лавров обсудил с главой МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Ли Ён Хо обсудили на переговорах ситуацию вокруг Корейского полуострова, сообщает пресс-служба российского МИД.

«Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова с акцентом на углублении координации усилий в интересах политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломаты говорили о перспективах дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало фото со встречи Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Лавров находится с официальным визитом в Северной Корее.