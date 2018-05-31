Лавров обсудил с главой МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове
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«Состоялся предметный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова с акцентом на углублении координации усилий в интересах политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты говорили о перспективах дальнейшего развития отношений дружбы и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство опубликовало фото со встречи Лаврова и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Лавров находится с официальным визитом в Северной Корее.