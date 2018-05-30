ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Льеже

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Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на сотрудников правоохранительных органов в бельгийском Льеже, передаёт AFP.
ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Льеже
  • © AFP

Ранее сообщалось, что данное дело расследуется по статье о терроризме.

Также стало известно, что мужчина совершил ещё одно убийство перед перестрелкой. 

29 мая неизвестный открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля. Злоумышленника ликвидировали.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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