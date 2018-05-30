ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Льеже
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#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency— AFP news agency (@AFP) 30 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что данное дело расследуется по статье о терроризме.
Также стало известно, что мужчина совершил ещё одно убийство перед перестрелкой.
29 мая неизвестный открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля. Злоумышленника ликвидировали.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.