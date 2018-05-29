Дело о стрельбе в Льеже расследуется по статье о терроризме

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Инцидент со стрельбой в бельгийском Льеже расследуется по статье о преступлении террористического характера, сообщает Le Soir со ссылкой на представителя прокуратуры Эрика ван дер Сипта.

По его словам, дело передано в федеральную прокуратуру, поскольку «есть основания полагать, что это мог быть теракт».

Полиция отмечает, что ситуация в городе под контролем. Учащихся лицея эвакуировали, никто из них не пострадал. В среду, 30 мая, учебное заведение будет закрыто.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом уровень террористической угрозы в Бельгии повышать не будут.

29 мая неизвестный открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля. 

После стрельбы злоумышленник пытался удерживать заложника у входа в лицей. Прибывшее подкрепление ликвидировало нападавшего.

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