Число жертв стрельбы в бельгийском Льеже возросло до трёх
В результате стрельбы в бельгийском Льеже погибли три человека: двое полицейских и водитель автомобиля, который проезжал мимо.
- © John Thys
- AFP
Об этом сообщает RTBF.
Отмечается, что преступник был застрелен. По последним данным, ещё два человека получили ранения.
Ранее стало известно, что полиция рассматривает теракт в качестве одной из приоритетных версий в связи со стрельбой в бельгийском Льеже.
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