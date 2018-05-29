Число жертв стрельбы в бельгийском Льеже возросло до трёх

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В результате стрельбы в бельгийском Льеже погибли три человека: двое полицейских и водитель автомобиля, который проезжал мимо.
Число жертв стрельбы в бельгийском Льеже возросло до трёх
  • © John Thys
  • AFP

Об этом сообщает RTBF.

Отмечается, что преступник был застрелен. По последним данным, ещё два человека получили ранения.

Ранее стало известно, что полиция рассматривает теракт в качестве одной из приоритетных версий в связи со стрельбой в бельгийском Льеже.

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