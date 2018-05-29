В Льеже не будут повышать уровень террористической угрозы

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В связи с инцидентом в бельгийском Льеже уровень террористической угрозы повышать не планируется.
В Льеже не будут повышать уровень террористической угрозы
  • © Francois Lenoir
  • Reuters

«Уровень террористической угрозы остаётся прежним — второй. Пока преждевременно выделять что-то конкретно, рассматриваются все версии, идёт следствие, данные собираются», — приводит РИА Новости слова представителя федерального кризисного центра Бенуа Рамакера.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Льеже погибли три человека: двое полицейских и водитель автомобиля, который проезжал мимо.

Полиция рассматривает теракт в качестве одной из приоритетных версий.

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