Бельгийский стрелок убил ещё одного человека до нападения в Льеже
Мужчина, который застрелил в бельгийском Льеже троих человек, ранее совершил ещё одно убийство. Об этом заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон.
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«Он совершил убийство в ночь перед перестрелкой», — цитирует Ямбона RTL.
29 мая мужчина открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля.
В прокуратуре сообщили, что инцидент в Льеже расследуется по статье о преступлении террористического характера.
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