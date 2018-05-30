Бельгийский стрелок убил ещё одного человека до нападения в Льеже

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Мужчина, который застрелил в бельгийском Льеже троих человек, ранее совершил ещё одно убийство. Об этом заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон.
Бельгийский стрелок убил ещё одного человека до нападения в Льеже
  • © Reuters

«Он совершил убийство в ночь перед перестрелкой», — цитирует Ямбона RTL.

29 мая мужчина открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля. 

В прокуратуре сообщили, что инцидент в Льеже расследуется по статье о преступлении террористического характера.

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