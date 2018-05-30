Бельгийский стрелок убил ещё одного человека до нападения в Льеже

Мужчина, который застрелил в бельгийском Льеже троих человек, ранее совершил ещё одно убийство. Об этом заявил глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

© Reuters

«Он совершил убийство в ночь перед перестрелкой», — цитирует Ямбона RTL. 29 мая мужчина открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля. В прокуратуре сообщили, что инцидент в Льеже расследуется по статье о преступлении террористического характера.