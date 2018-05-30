Бельгийский прокурор рассказала подробности расследования нападения в Льеже
- Reuters
По её словам, нападавший в ходе стрельбы несколько раз прокричал: «Аллах акбар!»
Также прокурор отметила, что инцидент рассматривается как террористический акт. Это связано с тем, что действия стрелка отвечали призывам «Исламского государства»*.
Ранее глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил, что стрелок убил ещё одного человека до нападения в Льеже.
29 мая мужчина открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.