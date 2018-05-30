Бельгийский прокурор рассказала подробности расследования нападения в Льеже

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Бельгийский прокурор рассказала подробности расследования инцидента со стрельбой в Льеже, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Associated Press.
Бельгийский прокурор рассказала подробности расследования нападения в Льеже
  • Reuters

По её словам, нападавший в ходе стрельбы несколько раз прокричал: «Аллах акбар!»

Также прокурор отметила, что инцидент рассматривается как террористический акт. Это связано с тем, что действия стрелка отвечали призывам «Исламского государства»*.

Ранее глава МВД Бельгии Ян Ямбон сообщил, что стрелок убил ещё одного человека до нападения в Льеже.

29 мая мужчина открыл стрельбу в Льеже. Погибли три человека: двое полицейских и водитель проезжавшего мимо автомобиля. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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