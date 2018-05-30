В результате ЧП в турецком аэропорту погиб британец
По данным издания, инцидент произошёл около 03:00, во вторник, 29 мая.
Отмечается, что экипаж самолёта принял решение снять пассажира с рейса из-за того, что он вступил с бортпроводниками в спор.
Мужчину проводили к выходу, где он выпал из салона.
По данным местных СМИ, 30-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм.
Ранее сообщалось, что при экстренной посадке в аэропорту города Джидда самолёта Airbus A330 саудовской авиакомпании Saudia пострадали 52 человека.