В результате ЧП в турецком аэропорту погиб британец

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Подданный Великобритании погиб в Турции, выпав из самолёта на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Даламан. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя британского МИД.

По данным издания, инцидент произошёл около 03:00, во вторник, 29 мая.

Отмечается, что экипаж самолёта принял решение снять пассажира с рейса из-за того, что он вступил с бортпроводниками в спор. 

Мужчину проводили к выходу, где он выпал из салона.

По данным местных СМИ, 30-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что при экстренной посадке в аэропорту города Джидда самолёта Airbus A330 саудовской авиакомпании Saudia пострадали 52 человека.

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