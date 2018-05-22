В Саудовский Аравии более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолёта

Короткая ссылка
При экстренной посадке в аэропорту города Джидда самолёта Airbus A330 саудовской авиакомпании Saudia пострадали 52 человека, сообщает Arabian Business с ссылкой на доклад Бюро авиационных расследований Саудовской Аравии.
В Саудовский Аравии более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолёта

    Как сообщается, самолёт совершал рейс из Медины в столицу Бангладеш Дакку, когда обнаружилась неисправность посадочного механизма. Пилоты были вынуждены сделать экстренную посадку в международном аэропорту Джидды.

    «Когда была предпринята попытка посадки, выяснилось, что передние шасси не могут быть выпущены», — рассказал представитель авиакомпании Абдулрахман аль-Тайеб.

    По его словам, после нескольких попыток починить механизм экипаж, приняв все необходимые меры предосторожности, решил садиться без переднего шасси.

    «Самолёт приземлился удачно, и все 141 пассажир и десять членов экипажа были благополучно эвакуированы с помощью надувных трапов Airbus 330», — добавил аль-Тайеб.

    Ранее сообщалось, что в Астане самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП и повредил двигатель.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Ближний Восток
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Агрегатор новостей 24СМИ
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных