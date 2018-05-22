В Саудовский Аравии более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолёта

При экстренной посадке в аэропорту города Джидда самолёта Airbus A330 саудовской авиакомпании Saudia пострадали 52 человека, сообщает Arabian Business с ссылкой на доклад Бюро авиационных расследований Саудовской Аравии.

Как сообщается, самолёт совершал рейс из Медины в столицу Бангладеш Дакку, когда обнаружилась неисправность посадочного механизма. Пилоты были вынуждены сделать экстренную посадку в международном аэропорту Джидды.

«Когда была предпринята попытка посадки, выяснилось, что передние шасси не могут быть выпущены», — рассказал представитель авиакомпании Абдулрахман аль-Тайеб.

По его словам, после нескольких попыток починить механизм экипаж, приняв все необходимые меры предосторожности, решил садиться без переднего шасси.

«Самолёт приземлился удачно, и все 141 пассажир и десять членов экипажа были благополучно эвакуированы с помощью надувных трапов Airbus 330», — добавил аль-Тайеб.

Ранее сообщалось, что в Астане самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП и повредил двигатель.