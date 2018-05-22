В Астане самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП и повредил двигатель
«Сегодня в аэропорту города Астаны самолёт Airbus 320 рейса Шымкент — Астана авиакомпании Air Astana после посадки в 13:22 во время пробега выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — приводит Интерфакс сообщение комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
Отмечается, что самолёт выкатился во время шквального ветра. Имеются повреждения двигателя.
На борту находились 97 пассажиров и девять членов экипажа.
В настоящее время воздушное судно отбуксировано на стоянку.
Ранее сообщалось, что самолёт перекрыл взлётную полосу из-за поломки колеса в аэропорту Казани.