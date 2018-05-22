В Астане самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП и повредил двигатель

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В международном аэропорту Астаны самолёт авиакомпании Air Astana с пассажирами на борту во время шквального ветра выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

«Сегодня в аэропорту города Астаны самолёт Airbus 320 рейса Шымкент — Астана авиакомпании Air Astana после посадки в 13:22 во время пробега выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — приводит Интерфакс сообщение комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Отмечается, что самолёт выкатился во время шквального ветра. Имеются повреждения двигателя.

На борту находились 97 пассажиров и девять членов экипажа.  

В настоящее время воздушное судно отбуксировано на стоянку.

Ранее сообщалось, что самолёт перекрыл взлётную полосу из-за поломки колеса в аэропорту Казани.

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