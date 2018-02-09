Самолёт совершил экстренную посадку в Домодедове из-за смерти гражданина Норвегии

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Следователи проводят проверку по факту смерти гражданина Норвегии на борту самолёта, совершившего экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

«По данным следствия, сегодня примерно в 12:45 в столичном аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший рейсом Дубай — Осло, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть гражданина Норвегии 1957 года рождения.

Ранее сообщалось, что на борту следовавшего в Барнаул самолёта умер пассажир.

В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.

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