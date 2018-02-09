Самолёт совершил экстренную посадку в Домодедове из-за смерти гражданина Норвегии
«По данным следствия, сегодня примерно в 12:45 в столичном аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолёт, следовавший рейсом Дубай — Осло, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть гражданина Норвегии 1957 года рождения.
Ранее сообщалось, что на борту следовавшего в Барнаул самолёта умер пассажир.
В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.