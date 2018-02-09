На борту следовавшего в Барнаул самолёта умер пассажир
«Один из пассажиров стал вести себя странно сразу после взлёта. Он разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов», — заявил источник.
Он отметил, что экипаж воспринял мужчину как авиадебошира и доложил о происходящем диспетчерам. Однако через полтора часа после взлёта самочувствие мужчины резко ухудшилось.
«Он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге», — пояснил собеседник агентства.
В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили смерть пассажира.
В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.