На борту следовавшего в Барнаул самолёта умер пассажир

На борту самолёта, который следовал по маршруту Москва — Барнаул, пассажир скончался в результате приступа психоза. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Один из пассажиров стал вести себя странно сразу после взлёта. Он разбрасывал обувь по салону, издавал странные звуки, самовольно многократно открывал и закрывал снаружи двери туалетов», — заявил источник.

Он отметил, что экипаж воспринял мужчину как авиадебошира и доложил о происходящем диспетчерам. Однако через полтора часа после взлёта самочувствие мужчины резко ухудшилось.

«Он упал на пол и в конвульсиях скончался, не дождавшись экстренной посадки в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге», — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили смерть пассажира.

В конце декабря 2017 года URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.