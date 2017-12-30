Источник: пассажирский самолёт вернулся в Челябинск из-за разгерметизации салона

Самолёт Аirbus A320, следовавший по маршруту Челябинск — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона лайнера.

«Рано утром в субботу после вылета в Санкт-Петербург командир самолёта А320 авиакомпании «Россия» сообщил диспетчерам о разгерметизации салона и запросил вынужденную посадку», — приводит Интерфакс слова источника в экстренных службах.

Отмечается, что после выработки топлива самолёт благополучно совершил посадку.

Пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что следовавший из Москвы в Челябинск самолёт экстренно сел в Казани из-за смерти пассажира.