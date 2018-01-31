Летевший из России на Кубу самолёт экстренно сел в США из-за неисправности двигателя

Самолёт авиакомпании Azur Air, который следовал из России на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту американского штата Нью-Джерси. Об этом заявили в консульстве России.

«Рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 года совершил экстренную посадку в международном аэропорту города Атлантик-Сити в связи с возникшей неисправностью двигателя», — говорится в сообщении в Twitter.

Об аварийной посадке самолета авиакомпании Azur Air в г. Атлантик-Сити



По информации Службы таможенного и пограничного контроля США, рейс российской чартерной авиакомпании «Azur Air», следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 г. совершил экстренную посадку — Russian Consulate (@rcgnewyork) 31 января 2018 г.

Отмечается, что на борту самолёта находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

В консульстве рассказали, что на место «срочно выехали» российские дипломаты для оказания гражданам России необходимой помощи.

В конце декабря 2017 года самолёт Аirbus A320, следовавший в Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за разгерметизации салона.

Также URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.