Летевший из России на Кубу самолёт экстренно сел в США из-за неисправности двигателя

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Самолёт авиакомпании Azur Air, который следовал из России на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту американского штата Нью-Джерси. Об этом заявили в консульстве России.

«Рейс российской чартерной авиакомпании Azur Air, следовавший из России на Кубу, 31 января 2018 года совершил экстренную посадку в международном аэропорту города Атлантик-Сити в связи с возникшей неисправностью двигателя», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что на борту самолёта находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

В консульстве рассказали, что на место «срочно выехали» российские дипломаты для оказания гражданам России необходимой помощи.

В конце декабря 2017 года самолёт Аirbus A320, следовавший в Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за разгерметизации салона.

Также URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров. 

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США
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