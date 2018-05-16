СМИ: В Испании два человека погибли при крушении лёгкого самолёта

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Два человека погибли при крушении сверхлёгкого самолёта в испанской провинции Льейда. Об этом сообщает ABC.

По данным издания, самолёт разбился при заходе на посадку.

На месте работает Гражданская гвардия, полиция и экстренные службы. 

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения небольшого самолёта в испанской провинции Таррагона, которая входит в автономную область Каталония.

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