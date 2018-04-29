СМИ: При крушении лёгкого самолёта в Австрии погибли два человека
Легкий самолёт потерпел крушение вблизи аэропорта австрийского города Инсбрук.
Как сообщает swissinfo.ch, в результате инцидента погибли два человека.
По уточнённым данным, мотопланер совершал полёт из Швейцарии и приземлился в Инсбруке для дозаправки.
В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Ранее сообщалось, что в Белфасте при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека.
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