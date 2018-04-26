СМИ: В США при крушении самолёта времён Второй мировой погибли два человека

В результате крушения гражданского самолёта времён Второй мировой войны на авиабазе Военно-морских сил США Кингсвилл в Техасе погибли два человека. Об этом информирует Caller Times.

Как заявил официальный представитель авиабазы Кевин Кларк, при крушении погибли пилот и пассажир, находившиеся в самолёте. По словам Кларка, самолёт T-6 Texan упал вскоре после взлёта и загорелся. По факту произошедшего организовано расследование. Ранее стало известно, что в американском штате Аризона потерпел крушение военный самолёт.