СМИ: В США при крушении самолёта времён Второй мировой погибли два человека

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В результате крушения гражданского самолёта времён Второй мировой войны на авиабазе Военно-морских сил США Кингсвилл в Техасе погибли два человека. Об этом информирует Caller Times.

Как заявил официальный представитель авиабазы Кевин Кларк, при крушении погибли пилот и пассажир, находившиеся в самолёте. 

По словам Кларка, самолёт T-6 Texan упал вскоре после взлёта и загорелся. 

По факту произошедшего организовано расследование. 

Ранее стало известно, что в американском штате Аризона потерпел крушение военный самолёт.

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