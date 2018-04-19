В Белфасте при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека
Легкомоторный самолёт разбился возле аэропорта города Белфаст в Северной Ирландии. Об этом сообщает Belfast Telegraph.
По данным издания, при крушении погибли два человека.
На место происшествия прибыли машины экстренных служб, а также эксперты отдела расследования авиационных происшествий Соединённого Королевства.
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