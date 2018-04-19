В Белфасте при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека

Легкомоторный самолёт разбился возле аэропорта города Белфаст в Северной Ирландии. Об этом сообщает Belfast Telegraph.

По данным издания, при крушении погибли два человека.

На место происшествия прибыли машины экстренных служб, а также эксперты отдела расследования авиационных происшествий Соединённого Королевства.

Ранее во время экстренной посадки пассажирского самолёта в США погиб человек.