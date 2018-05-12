В результате авиакатастрофы в Испании погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолёта в испанской провинции Таррагона, которая входит в автономную область Каталония.

Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на пожарную службу.

По данным издания, крушение вызвало небольшое возгорание, которое было быстро потушено.

Отмечается, что самолёт летел из португальского города Кашкайш в аэропорт Реуса.

Причина крушения, а также личности погибших пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в северной части штата Нью-Йорк.

4 мая ФАН передавало, что спортивный самолёт упал в реку в Нижегородской области.