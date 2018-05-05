В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолёт
Легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в северной части штата Нью-Йорк, передаёт телеканал CBS.
Самолёт разбился возле аэропорта Рандалл в Мидлтауне.
По данным полиции, один человек погиб, другой был госпитализирован.
Подробности крушения самолёта пока неизвестны.
Ранее ФАН передавало, что спортивный самолёт упал в реку в Нижегородской области.
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