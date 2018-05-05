В штате Нью-Йорк разбился легкомоторный самолёт

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Легкомоторный самолёт, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в северной части штата Нью-Йорк, передаёт телеканал CBS.

Самолёт разбился возле аэропорта Рандалл в Мидлтауне.

По данным полиции, один человек погиб, другой был госпитализирован.

Подробности крушения самолёта пока неизвестны.

Ранее ФАН передавало, что спортивный самолёт упал в реку в Нижегородской области.

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