В Госдепе сообщили, что США ужесточат правила выдачи виз гражданам Китая

Соединённые Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз гражданам Китая с целью защиты интеллектуальной собственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

«Начиная с 11 июня мы внедрим меры, направленные на усиление безопасности в отношении ряда китайских заявителей на визу», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на то, что большая часть американских виз выданы китайским гражданам на максимальный срок, сотрудники консульской службы в конкретных случаях будут иметь право ограничивать период действия документа.

В апреле стало известно, что офис Торгового представителя США включил 12 стран, в том числе и Китай, в приоритетный список государств, занимающихся хищением интеллектуальной собственности.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США.