В Китае назвали необъективным доклад США об интеллектуальной собственности
«США долгое время в одностороннем порядке критикуют и осуждают ситуацию с соблюдением прав интеллектуальной собственности в других странах, эти упрёки лишены объективности и справедливости», — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.
В ведомстве также выразили протест по поводу включения Пекина в особый надзорный список США.
«Американская сторона должна придерживаться своих обязательств при двустороннем взаимодействии с Китаем... давать позитивную, справедливую и беспристрастную оценку усилиям и результатам деятельности правительства КНР, других стран в области интеллектуальной собственности», — добавили в Министерстве коммерции.
Ранее сообщалось, что офис торгового представителя США включил 12 стран в приоритетный список государств, занимающихся хищением интеллектуальной собственности.
Как отмечается, в список попали Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла.
Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США.