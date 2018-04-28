В Китае назвали необъективным доклад США об интеллектуальной собственности

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Доклад Соединённых Штатов о ситуации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности лишён справедливости и объективности. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР.

«США долгое время в одностороннем порядке критикуют и осуждают ситуацию с соблюдением прав интеллектуальной собственности в других странах, эти упрёки лишены объективности и справедливости», — отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В ведомстве также выразили протест по поводу включения Пекина в особый надзорный список США.

«Американская сторона должна придерживаться своих обязательств при двустороннем взаимодействии с Китаем... давать позитивную, справедливую и беспристрастную оценку усилиям и результатам деятельности правительства КНР, других стран в области интеллектуальной собственности», — добавили в Министерстве коммерции.

Ранее сообщалось, что офис торгового представителя США включил 12 стран в приоритетный список государств, занимающихся хищением интеллектуальной собственности. 

Как отмечается, в список попали Алжир, Аргентина, Канада, Чили, Колумбия, Китай, Индия, Индонезия, Кувейт, Россия, Украина и Венесуэла.

Политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии КНР и США.

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