США внесли Россию в список стран, занимающихся хищением интеллектуальной собственности

Короткая ссылка
Офис Торгового представителя США включил 12 стран, в том числе и Россию, в приоритетный список государств, занимающихся хищением интеллектуальной собственности. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте офиса.

«Офис Торгового представителя США внёс 12 стран — Алжир, Аргентину, Канаду, Чили, Колумбию, Китай, Индию, Индонезию, Кувейт, Россию, Украину и Венесуэлу — в приоритетный список контроля. Проблемы в сфере интеллектуальной собственности станут предметом интенсивного двустороннего взаимодействия в этом году», — говорится в тексте.

Отмечается, что действия стран, внесённых в приоритетный список, вызывают «значительную обеспокоенность» США.

Всего в документе фигурируют 36 государств.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о ежегодной краже интеллектуальной собственности, которая обходится Соединённым Штатам в сотни миллиардов долларов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных