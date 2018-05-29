В Будапеште автобус с Украины протаранил ограничитель высоты, десятки человек ранены

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В венгерском Будапеште двухэтажный автобус с Украины врезался в ограничитель высоты, десятки человек получили ранения.
В Будапеште автобус с Украины протаранил ограничитель высоты, десятки человек ранены
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © Getty Images

Как сообщает Index, авария произошла вечером 28 мая — двухэтажный туристический автобус Setra на скорости врезался в ограничитель высоты.

«Украинский автобус, который следовал в аэропорт Ферихедь, в понедельник в 18-м районе Будапешта врезался в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж», — говорится в сообщении.

Всего в автобусе находились примерно 50 пассажиров, около 28 человек получили ранения — не менее восьми из них госпитализированы с тяжёлыми травмами.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии попал в ДТП микроавтобус, перевозивший детскую футбольную команду с Украины.

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